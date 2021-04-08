Українська класика на одежі: у Харкові створюють унікальні речі для популяризації літератури

У Харкові вже понад 2 роки успішно працює мистецько-бізнесовий проєкт, який популяризує українське слово. Його творці переносять цитати з літературних творів на светри та футболки.

Проєкт започаткували 3 хлопців зі Сходу України. За час їхньої роботи по українських містах "розлетілося" понад 10 тисяч одиниць оригінального одягу.

Читайте також Рейтинг 30 найкращих стартапів України у 2021 році

Що відомо про проєкт

Хлопці із Харкова стали справжніми літературознавцями, щоб пропагувати влучне українське слово. Свою справу вони починали зі створення десятка футболок з одним поетичним рядком.

Це була біла футболка з висловом Ліни Костенко – "Бери мене в свої блаженні сни". За 2 роки було десь 10 – 11 тисяч замовлень,

– розповів учасник проєкту Дмитро.

Коли студенти розпочинали свій стартап, то вирішили, що робитимуть "не гроші, а культуру". Через це на одязі вони друкують не просто стильні слова, в які закохуються, а навіть гасла.

Звідси і назва проєкту – "Мармур". На думку хлопців, це саме той матеріал, який протягом тривалого часу залишається незламним та витонченим, як і література.



Вислів Лесі Українки та одежі / Фото 24 каналу

Одяг замовляють по всій Україні

Хлопці вже розробили сотні дизайнерських принтів. Найпопулярнішими є вислови Василя Стуса, Олександра Довженка, Івана Багряного та Ліни Костенко.

Одяг з цитатами замовляють у різних областях України. За словами організаторів проєкту, серед клієнтів є багато молоді.

До теми Безпритульний став успішним бізнесменом: вражаюча історія Сашка Горонді та його рюкзаків

Ідею позитивно оцінили за кордоном

Роботу харків'ян позитивно оцінили не лише в Україні, але й за кордоном. Одяг їхнього виробництва носять ще у 20 країнах світу, окрім України.

Водночас хлопці мріють про мережу власних магазинів у різних містах.

Всі гроші, які ми заробили за перші 2 місяці, вклали в розвиток. Не знаю, як ми жили, що їли. У нас за перший рік роботи було 7 вихідних,

– розповів учасник проєкту Роман.

Вже у травні харків'яни планують організувати поетичні вечори в обласних центрах України. Усе для того, щоб висловлювання українських класиків не тільки зігрівали, а й звучали вголос.