У Харкові суд визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на Жукова

Харківський окружний адмінсуд визнав незаконним ріщення міськради перейменувати проспект Григоренка на проспект Жукова. Представники міської влади можуть подати апеляцію.

Відповідне рішення Харківський суд ухвалив 10 червня. Протиправним визнали рішення міської ради від 24 лютого 2021.

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Суд задовольнив першу частину позову

Служителі Феміди задовольнили першу частину позову – щодо самого перейменування. У решті – відмовили. Судові витрати стягнуть з Харківської міськради. Проте позивач Ігор Черняк наголосив, що інші позовні вимоги стосувались технічних аспектів.

Тепер сторони можуть подати апеляцію.

Що відомо про перейменування проспекту Жукова

Проспект Григоренка вже втретє перейменували на проспект Жукова. Таке рішення ухвалили харківські депутати 24 лютого 2021 року.

За перейменування проспекту були 57 депутатів, 16 – проти, ще 6 – утрималися.

Рішення одразу вирішили оскаржити представники "Європейської Солідарності", "Свободи" та "Блоку Юлії Світличної "Разом". Суд відхилив прохання про військову експертизу.

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