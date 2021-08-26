У Харкові суд залишив 13-річного підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк у приймальнику
Джерело:"Суспільне"
Апеляційний суд Харкова відхилив скаргу про непричетність 13-річного підлітка у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк. відповідне оскарження до суду подав захисник хлопця. Проте правоохоронці його відхилили.
Апеляційну скаргу в суді переглянули 17 серпня. Про результати засідання розповіли 26 серпня.
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Суд відмовив захисту
Захисник у заяві просив суд ще раз переглянути рішення. Його адвокат каже, що ухвала була незаконною і порушує Кримінальний кодекс України.
У повідомленні йдеться, що суд не погоджується з апеляційною заявою. Він залишає чинною попередню ухвалу про утримування підлітка в приймальнику-розподільнику.
Відомо, що за кілька днів уже закінчується термін, коли суд повинен обрати 13-річному підліткові запобіжний захід. Наразі в прокуратурі не повідомляють, чи суд планує продовжити утримування хлопця.
Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: що відомо
- Дівчинка зникла у селі Старий Салтів 28 липня. Вона пішла гуляти і не повернулась додому.
- Тіло дитини знайшли у покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті 29 липня.
- Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Мирослави – 13-річного Богдана. Він є сусідом дівчинки.
- Суд обрав йому запобіжний захід: місяць у приймальнику-розподільнику для дітей.
- Раніше хлопчик теж проявляв жорстокість. У 4 класі він вбив 3 цуценят.
- Згодом у мережі опублікували запис, де Богдан каже, що з ними був ще чоловік. Саме він наказав вбити Мирославу.
- У прокуратурі цей факт заперечили.