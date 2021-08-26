У Харкові суд залишив 13-річного підозрюваного у вбивстві Мирослави Третяк у приймальнику

Апеляційний суд Харкова відхилив скаргу про непричетність 13-річного підлітка у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк. відповідне оскарження до суду подав захисник хлопця. Проте правоохоронці його відхилили.

Апеляційну скаргу в суді переглянули 17 серпня. Про результати засідання розповіли 26 серпня.

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Захисник у заяві просив суд ще раз переглянути рішення. Його адвокат каже, що ухвала була незаконною і порушує Кримінальний кодекс України.

У повідомленні йдеться, що суд не погоджується з апеляційною заявою. Він залишає чинною попередню ухвалу про утримування підлітка в приймальнику-розподільнику.

Відомо, що за кілька днів уже закінчується термін, коли суд повинен обрати 13-річному підліткові запобіжний захід. Наразі в прокуратурі не повідомляють, чи суд планує продовжити утримування хлопця.

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