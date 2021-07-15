Дали хабар ксерокопіями: суддя з Харкова поскаржився у Вищу раду правосуддя

У Харкові до суду прийшло вкрай незвичне клопотання про закриття провадження. До нього прикріпили конверт, у якому були ксерокопії доларів.

"Гроші" прийшли судді Дзержинського районного суду Ігорю Семіряду. Він про це розповів у заяві до вищої ради правосуддя 14 липня.

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17 червня цей суддя отримав на розгляд позовну заяву Харківводоканалу до абонента. Там мовилося про стягнення заборгованості. Служитель феміди відкрив провадження та призначив засідання 29 червня.

Вже 12 липня до суду поштою надійшло прохання залишити цю справу без розгляду. У прикріпленому конверті були копії 100-доларових купюр.

Враховуючи безпідставність правових вимог, прошу прийняти цей невеличкий подарунок, що в конверті, а після винесеної ухвали про залишення без розгляду або закриття провадження, я передам такий подарунок ще,

– написав автор цього клопотання.

Суддя зазначив, що отримав це повідомлення після проголошення вироку. Однак такі дії відповідача він розцінив як втручання в правосуддя. Тому чоловік попросив Вищу раду вжити заходи щодо забезпечення незалежності та авторитету суддів.