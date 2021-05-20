Лозівська окружна прокуратура провела досудове розслідування. Справу направили до суду.

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Що відомо про замах

  • 41-річна жінка вирішила позбутися свого новонародженого сина.
  • Інцидент стався 27 березня в одній з громадських вбиралень на залізничній станції "Панютине".
  • Вона поклала його в пакет та лишила в ямі туалету.
  • Хлопчика знайшли, врятували та доставили до реанімації.
  • Наразі про стан його здоров'я нічого не відомо.
  • Ймовірно, горе-мати опиниться за ґратами.
  • Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років.