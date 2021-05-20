Лозівська окружна прокуратура провела досудове розслідування. Справу направили до суду.
До теми У Києві поліція склала адмінпротокол на маму, бо тато не догледів сина вдома
Що відомо про замах
- 41-річна жінка вирішила позбутися свого новонародженого сина.
- Інцидент стався 27 березня в одній з громадських вбиралень на залізничній станції "Панютине".
- Вона поклала його в пакет та лишила в ямі туалету.
- Хлопчика знайшли, врятували та доставили до реанімації.
- Наразі про стан його здоров'я нічого не відомо.
- Ймовірно, горе-мати опиниться за ґратами.
- Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років.