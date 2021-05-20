Хотіла позбутись свого немовляти: в Харкові судитимуть горе-мати

Жителька міста Лозова хотіла позбутися свого новонародженого хлопчика. Правоохоронці Харківської області відкрили кримінальну справу за статтею замах на умисне вбивство.
Лозівська окружна прокуратура провела досудове розслідування. Справу направили до суду.
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Що відомо про замах
- 41-річна жінка вирішила позбутися свого новонародженого сина.
- Інцидент стався 27 березня в одній з громадських вбиралень на залізничній станції "Панютине".
- Вона поклала його в пакет та лишила в ямі туалету.
- Хлопчика знайшли, врятували та доставили до реанімації.
- Наразі про стан його здоров'я нічого не відомо.
- Ймовірно, горе-мати опиниться за ґратами.
- Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років.