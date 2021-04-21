На Сумському ринку в центрі Харкова шукали вибухівку: евакуювали кілька сотень осіб

Невідомий 20 квітня повідомив поліцію Харкова, що на території Сумського ринку закладено вибухівку. Після детальної перевірки приміщень, яка тривала цілий день, правоохоронці не знайшли небезпечних пристроїв.
Джерело:Нацполіція
Мовиться про велику площу ринку та вулиці Культури в самому центрі міста. Інформацію про вибухові пристрої перевіряли кінологи, слідчі та працівники вибухотехнічного управління.
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Як проходила перевірка
Поліцейські детально перевірили:
- понад 12 тисяч квадратних метрів приміщень;
- 200 квадратних метрів прилеглої території;
- евакуювали 400 осіб.
Порожні ряди Сумського ринку під час перевірки / Фото Нацполіція
Крім правоохоронців на місце події прибули інші спецслужби.
Ситуація очима працівників ринку: відео
Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.
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