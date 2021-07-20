Немає грошей: у театрі Харкова не можуть перекласти вистави українською згідно з мовним законом

У Харкові в державному театрі драми імені Пушкіна шукають кошти на переклад вистав українською, Відповідно до нових норм закону про мови, з 16 липня усі вистави та концерти мають бути лише українською.

У театрі розповідають, що вже зробили український сайт, передрукували квитки. Проте все перекласти не вдасться. Про це повідомили 19 липня.

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В карантин не працювали

Спочатку в Харківському академтеатрі Пушкіна будуть роздавати листівки з лібрето (коротким змістом сюжету) українською мовою. Надалі планують встановити біля сцени екрани, де відображатиметься текстовий переклад вистав. Але поки що на це не вистачає грошей.

За словами керівниці театру Ірини Челомбитько, потрібно багато техніки, щоб реалізувати ідею. Проте театр зараз не має грошей, оскільки в час карантину зовсім не заробляв.

У нас – дві сцени. Отже, потрібно купити чотири екрани, потрібні дроти, комп'ютер, людина, яка це буде виводити на екран. Ми порахували, що це обійдеться приблизно в 300 тисяч гривень. Крім того, кожен твір перекласти українською, це теж має бути оплачено. У театру немає на це грошей,

– зазначає вона.



Немає коштів, бо в карантин театр не працював / Фото "Kharkiv.Today"

Повідомили про скруту в облраду

Працівники театру вже попросили про допомогу в депутатів облради. Адже театр є державною власністю. Наразі керівники та актори чекають на рішення чиновників.

Якщо ж облрада не виділить коштів, то в театрі вигадають більш бюджетний варіант. Наприклад, QR-код, за яким глядачі зможуть відкрити український переклад вистави у смартфоні.

Сайт ми давно переклали на українську мову, афіші Будинку актора теж виходять українською мовою. Ми підготувалися до вимог, це – закон, його треба виконувати. Швидше за все, будемо робити лібрето. Закон придумали, а механізм його реалізації – ні,

– розповіли в театрі.

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