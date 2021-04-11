Вистрибував з могили: у Харкові тіктокер влаштував вечірку на цвинтарі – обурливе відео
У Харкові підліток вирішив "розважитися" і разом зі своїм другом організував вечірку на кладовищі. Ймовірно, хлопець хотів зняти "круте" відео для соціальних мереж.
Джерело:телеграм-канал "ХС | Харьков"
Своє "творіння" підліток опублікував на своїй сторінці в інстаграмі, схарактеризувавши дійство "альтернативним кліпом".
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Деталі інциденту
На оприлюдненому відеоролику видно, як хлопець під музику вистрибнув зі свіже викопаної могили й почав танцювати. Після цього парубок почав тікати. Сталося це вже пізно ввечері.
Цікаво, що усе це відбувалося під пісню російської реперки Дарії Зотеєвої, більш відомої у мережі як Інстасамка. До слова, вона і сама часто стає фігуранткою великих і неприємних інцидентів.
Зотєєва стала популярною блогеркою завдяки вмінню звертати на себе увагу. Дівчина часто постає у центрі скандалів, які іноді сама й провокує. Раніше було відомо, що Інстасамка сама зініціювала пограбування власного будинку, аби набрати популярності.
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