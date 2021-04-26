Розваги в карантин: тіктокери в Харкові відпочивають в центрі міста з виїзним рестораном – відео

Про розслаблених молодих блогерів на центральній площі Харкова повідомили кілька місцевих каналів. Вони влаштували собі виїзний ресторан – з розкладним столиком, алкоголем та кальяном. Проте розваги ледь дорослих діток не такі цнотливі як здавалось на початку.

Одразу два телеграм канали опублікували відео з молодиками. Їхні розваги фільмували на камери їхні режисери.

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Що відомо про харківських блогерів

В Одному каналі підписали відео:"Харківським тіктокерам байдуже на закриті кафе". А в іншому зазначили, що "Харків поступово перетворюється на столицю українського ТікТока" та додали, що це непогано.

Тіктокери створюють контент: відео

Зранку 25 квітня на одному з каналів з'явилось ще й дуже пікантне фото. Дівчата та хлопець дуже схожі на тих, що були на відео. Прийманні кальян – точно той самий! Ми перевірили, це фото справжнє, але опубліковано у приватному інстаграмі.