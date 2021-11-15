Причиною аварії була неуважність пішохідки, яка була в навушниках. До рятувальників щодо інциденту звернулися о 14:15.

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Йшла в навушниках

Це сталося неподалік від станції метро "Студентська". Newsroom повідомляє, що більше про це розповіли в мерії Харкова. Там сказали журналістам, що дівчина просто не почула електротранспорт і звуковий сигнал водія. Потерпілій приблизно 19 років (народилася у 2002 році).

Місце, де збили дівчину: дивіться відео

У Центрі екстреної медичної допомоги розповіли, що вона не зазнала критичних травм кінцівок. У потерпілої діагностували тільки забої та перелом ноги. Наїзд скоїв трамвай, що курсував за маршрутом 27.

У телеграмі "Труха" написали, що потерпіла є уродженкою Індії. Проте цю інформацію поки офіційно не підтверджували.

Рятувальники дістають дівчину з-під трамвая: дивіться відео



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Наприкінці липня повідомили, що в Одесі трамвай наїхав на чоловіка. Той у цей момент косив траву біля колії.

Туди прибули рятувальники та швидка й потерпілого дістали з під колеса. Внаслідок аварії, в нього була практично відірвана одна нога.