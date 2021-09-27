За даними правоохоронців, повідомлення про аварію надійшло о 19:30. На місце трагедії одразу ж прибули медики, однак вони лише констатували смерть мотоцикліста.

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Карколомне зіткнення

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася через зіткнення Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia та мотоциклу GEON.

Наразі поліція з'ясовує, ким був загиблий.

На кадрах, оприлюднених очевидцями, видно, що аварія сталася вже у темну пору доби.

Важливо! Від удару мотоцикл відлетів на розділювальну смугу.

Справу розслідуватимуть

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. У разі встановлення винуватця його судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ним керують.

Ця стаття Кримінального кодексу передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У Харкові зіткнулися два легковики та мотоцикл / Фото телеграму "СТО Харків"

Схожий інцидент

Ще один смертельний випадок із мотоциклістом трапився в Одеській області 21 вересня. Хлопець врізався у дерево, і лікарі вже нічим не змогли йому зарадити.