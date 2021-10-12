У Харкові тролейбус зніс скляну зупинку: фото та відео з місця аварії

У Харкові тролейбус на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. Як наслідок, вона була повністю розтрощена та довкола лежало багато шматків скла.

Інцидент трапився на вулиці Сумській у другій половині дня. У зупинку врізався тролейбус, який курсував за маршрутом N50.

Нещодавно Кінь побив скляну зупинку в Харкові: відео інциденту



Місце аварії після прибуття правоохоронців / Фото телеграму "Ху***ый Харьков"

Яка причина цієї аварії

У мережі повідомили, що це сталося через те, що водій не розрахував габарити. Також нібито зіграло свою роль і те, що скляний павільйон розташований надто близько до проїжджої частини.

Розтрощена тролейбусом зупинка: дивіться відео телеграму "Типичный Харьков"

Очевидці інциденту повідомили, що люди внаслідок аварії не постраждали. Проте офіційно подію поки не коментували. На фото з місця помітно, що туди прибули правоохоронці.

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Інша зупинка в Харкові

13 січня повідомили, що в Харкові інший електротранспорт побив скляну зупинку. Тоді це зробив трамвай, який прибирав сніг із колії великим ковшем.

Він під час руху зачепив лише 1 скло зупинки, проте вона вся посипалася. Там у цей момент не було людей, тому ніхто не постраждав.