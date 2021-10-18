Аварія сталася 17 жовтня приблизно о 19:30. За даними "Нової пошти", їхній водій не порушив правила ПДР, адже їхав на зелене світло. Поліція наразі встановлює деталі ДТП.

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Хлопчик переходив дорогу на пішохідному

На перехресті Героїв Праці та Тракторобудівників вантажний автомобіль "Нової пошти" MAN збив дитину на самокаті. Хлопчик у той момент переходив дорогу на пішохідному.

На місце викликали медиків, які відвезли дитину до лікарні для огляду. Чоловік, який кермував вантажівкою 1968 року народження. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень.



Водій "Нової пошти" збив хлопчика на пішохідному / Фото з телеграму "СТО Харків"

Що кажуть у "Новій пошті"

Працівники "Нової пошти" у коментарі 24 каналу розповіли свій погляд на ДТП. За їхніми словами, водій вантажівки їхав на зелений сигнал світлофора.

Раптово на пішохідний перехід виїхала дитина на самокаті. Водій встиг загальмувати, але хлопчик не зупинився вчасно і вдарився об автомобіль. Чоловік викликав швидку й підлітка забрали до лікарні. На щастя, він постраждав несильно, тому школяра виписали додому.



У "Новій пошті" кажуть, що хлопчик переходив на червоне / Фото Нацполіції