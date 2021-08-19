У Харкові у вантажівки просто під час руху відірвалася кабіна: фото й відео аварії

19 серпня 2021 , 05:49
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Джерело:

ДСНС у Харківській області

У Харкові посеред дороги у вантажівки відірвалася кабіна – просто під час руху. Сталося це на вулиці Велика Гончарівська 18 серпня.

Автомобіль брендований мережею "Посад". Щодо долі водія його інформація була суперечлива.

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ДТП у Харкові: у вантажівки відвалилася кабіна

На вулиці Велика Гончарівська у Харкові 18 серпня люди стали свідками, як під час руху у вантажівки відвалилася кабіна.

  • Чоловіка затиснуло у відірваній кабіні – рятувальники вирізали його з металевої пастки. 56-річного постраждалого доправили до лікарні.
  • Пізніше з'явилася інформація, що водій загинув – зокрема, у телеграм-каналі "Харьков LIVE". Утім, офіційного підтвердження цьому немає.

Видання Vgorode уточнило в поліції Харківської області подробиці інциденту: там повідомили, що вантажівка ТАТА після втрати кабіни виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в автомобіль ВАЗ-2102. 

Аварія у Харкові з вантажівкою: дивіться фото поліції, ДСНС, видання Vgorode та телеграм-каналу "ТруХа"

 

 

Інші резонансні ДТП, про які стало відомо 18 серпня

  • У Дніпрі на Полтавському шосе сталася ДТП за участю 4 фур, загинув один із водіїв.
  • На Миколаївщині водій влаштував смертельну ДТП, покинув людей і втік.
  • Також втік із місця аварії зі смертельними наслідками водій на Буковині – як виявилося згодом, митник.
Автор: Олесь Друкач