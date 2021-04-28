Метро до 3 ночі та жодних посилень карантину: як святкуватимуть Великдень в Харкові
У Харкові метро 2 травня працюватиме на 3 години довше. Про це повідомили у мерії. Вони обґругтували це рішення святкуванням Великодня.
Джерело:24 канал
Про це рішення повідомив речник мерії Юрій Сидоренко. Але до транспортної структури про це рішення ще не повідомили.
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Проте речник харківського метро у коментарі Суспільному заявив, що наказ про продовження роботи ще не отримали.
Що відомо про карантин на Великдень у Харкові
На сайті мерії розмістили заяву секретаря Ігоря Терехова. Він висловив сподівання про те, що Харківська область скоро має вийти з червоної зони.
Що стосується Великодня, то додатково обмежувати ніхто нічого не буде, те ж стосується і 9 травня. У нас буде лише одна вимога – надягати захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції, берегти себе та оточуючих,
– зазначив секретар міськради.
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