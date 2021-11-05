Мовиться про територіальну виборчу комісію Новобаварського району. Вона розташована у приміщенні комунального підприємства "Харківводоканал". Про це розповіла речниця Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.

До речі Виявили порушення на 21 дільниці Харкова: активісти скаржаться на погрози

ОПОРА заявляє, посилаючись на своїх спостерігачів, про спробу фальсифікації на дільниці. За словами Баранник, обставини зникнення печатки уточнюють. Вона додала, що дільниця – це режимний об'єкт. Тому до неї немає вільного доступу.

Що відомо про вибори мера Харкова

  • Вибори міського голови Харкова відбулись 31 жовтня.
  • За офіційними результатами, секретаря міськради Ігоря Терехова підтримали 146 240 жителів міста, а його конкурента Михайла Добкіна – 82 008.
  • Тобто Терехов отримав 50,66% голосів виборців.

Активісти знайшли порушення

В ОПОРІ заявили про фальсифікації на користь Терехова на одній з дільниць Основ'янського району. Кандидату буцімто додали 70 голосів. У ТВК заперечили.

Загалом активісти заявили про порушення на 21 дільниці. Говорили також нібито про додавання голосів Терехову. Однак запевняють, що зміни несуттєві – близько 500 голосів.