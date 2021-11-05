У Харкові на виборах зникла печатка ТВК: поліція розслідує справу

У Харкові поліція відкрила справу через зникнення печатки на одній із територіальних виборчих комісій. До речі, саме там ОПОРА знайшла розбіжності в підрахованих голосах.

Мовиться про територіальну виборчу комісію Новобаварського району. Вона розташована у приміщенні комунального підприємства "Харківводоканал". Про це розповіла речниця Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.

До речі Виявили порушення на 21 дільниці Харкова: активісти скаржаться на погрози

ОПОРА заявляє, посилаючись на своїх спостерігачів, про спробу фальсифікації на дільниці. За словами Баранник, обставини зникнення печатки уточнюють. Вона додала, що дільниця – це режимний об'єкт. Тому до неї немає вільного доступу.

Що відомо про вибори мера Харкова

Вибори міського голови Харкова відбулись 31 жовтня.

За офіційними результатами, секретаря міськради Ігоря Терехова підтримали 146 240 жителів міста, а його конкурента Михайла Добкіна – 82 008.

Тобто Терехов отримав 50,66% голосів виборців.

Активісти знайшли порушення

В ОПОРІ заявили про фальсифікації на користь Терехова на одній з дільниць Основ'янського району. Кандидату буцімто додали 70 голосів. У ТВК заперечили.

Загалом активісти заявили про порушення на 21 дільниці. Говорили також нібито про додавання голосів Терехову. Однак запевняють, що зміни несуттєві – близько 500 голосів.