У Харкові на виборах зникла печатка ТВК: поліція розслідує справу
Джерело:Укрінформ
У Харкові поліція відкрила справу через зникнення печатки на одній із територіальних виборчих комісій. До речі, саме там ОПОРА знайшла розбіжності в підрахованих голосах.
Мовиться про територіальну виборчу комісію Новобаварського району. Вона розташована у приміщенні комунального підприємства "Харківводоканал". Про це розповіла речниця Нацполіції в Харківській області Олена Баранник.
До речі Виявили порушення на 21 дільниці Харкова: активісти скаржаться на погрози
ОПОРА заявляє, посилаючись на своїх спостерігачів, про спробу фальсифікації на дільниці. За словами Баранник, обставини зникнення печатки уточнюють. Вона додала, що дільниця – це режимний об'єкт. Тому до неї немає вільного доступу.
Що відомо про вибори мера Харкова
- Вибори міського голови Харкова відбулись 31 жовтня.
- За офіційними результатами, секретаря міськради Ігоря Терехова підтримали 146 240 жителів міста, а його конкурента Михайла Добкіна – 82 008.
- Тобто Терехов отримав 50,66% голосів виборців.
Активісти знайшли порушення
В ОПОРІ заявили про фальсифікації на користь Терехова на одній з дільниць Основ'янського району. Кандидату буцімто додали 70 голосів. У ТВК заперечили.
Загалом активісти заявили про порушення на 21 дільниці. Говорили також нібито про додавання голосів Терехову. Однак запевняють, що зміни несуттєві – близько 500 голосів.