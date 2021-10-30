У пресслужбі міськради повідомили, що усі бажаючі зможуть отримати щеплення з 09:00 до 18:00. В наявності у медичних бригад будуть препарати Coronavac, Pfizer і AstraZeneca.
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"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання зробити все, щоб ця цифра зростала", – сказала заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких. Це необхідно для формування колективного імунітету. Тільки колективний імунітет зможе зупинити пандемію,
– додала вона.
Адреси пунктів вакцинації на виборчих дільницях:
- гімназія №1, вулиця Манізера, 12;
- школа №160, вулиця Танкопія,1;
- школа №38, вулиця Рибалка, 12;
- школа №32, вулиця Рибалка, 14;
- школа №49, вулиця Харківських Дивізій, 15/1;
- школа №145, вулиця Амосова, 24 А;
- школа №175 "Кулиничівська", вулиця Грищенка, 5;
- школа №36, вулиця Алчевських, 55;
- музична школа №14, провулок 1-й Лісопарковський, 5 (Комунар);
- школа №12, вулиця Чугуївська, 35;
- школа №53, вулиця Грозненська, 48;
- школа №48, вулиця Тернопільська, 17;
- школа №120, вулиця Катерининська, 8;
- школа №34, вулиця Локомотивна, 2;
- школа №115, вулиця Врубеля, 53;
- школа № 127, вулиця Семінарівська, 63 А;
- школа №153, вулиця Академіка Богомольця, 15;
- школа №162, вулиця Пермська, 13;
- школа №108, вулиця Холодногірська, 67;
- гімназія №13, вулиця Благовіщенська, 36;
- школа №87, вулиця Башкирська, 2;
- гімназія №152, вулиця Волонтерська, 57;
- школа №58, проспект Ювілейний, 53 Б;
- школа №111, вулиця Бучми, 18 Д;
- гімназія №44, вулиця Бучми, 30Е;
- школа №56, вулиця Світла, 9;
- школа №103, проспект Тракторобудівників, 110;
- школа № 64, вулиця Р. Плоходька, 5В;
- школа №99, вулиця Тобольська, 26;
- школа №106, вулиця Клочківська, 195 В;
- школа №146, проспект Людвіга Свободи, 37Б;
- школа №147, проспект Перемоги, 68 Д;
- школа №150, вулиця Ахсарова, 3А;
- школа № 113, вулиця Альошина, 9;
- школа №163, вулиця Луї Пастера, 330;
- школа №75, вулиця Шарикова, 46;
- школа №157, вулиця Грицевця, 30;
- школа № 78, проїзд Садовий, 7;
- гімназія №46, вулиця Державінська, 4А;
- школа №68, вулиця Зернова, 12;
- школа №60, вулиця Ньютона, 131.
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