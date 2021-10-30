У пресслужбі міськради повідомили, що усі бажаючі зможуть отримати щеплення з 09:00 до 18:00. В наявності у медичних бригад будуть препарати Coronavac, Pfizer і AstraZeneca.

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"У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання зробити все, щоб ця цифра зростала", – сказала заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких. Це необхідно для формування колективного імунітету. Тільки колективний імунітет зможе зупинити пандемію,

– додала вона.

Адреси пунктів вакцинації на виборчих дільницях:

гімназія №1, вулиця Манізера, 12;

школа №160, вулиця Танкопія,1;

школа №38, вулиця Рибалка, 12;

школа №32, вулиця Рибалка, 14;

школа №49, вулиця Харківських Дивізій, 15/1;

школа №145, вулиця Амосова, 24 А;

школа №175 "Кулиничівська", вулиця Грищенка, 5;

школа №36, вулиця Алчевських, 55;

музична школа №14, провулок 1-й Лісопарковський, 5 (Комунар);

школа №12, вулиця Чугуївська, 35;

школа №53, вулиця Грозненська, 48;

школа №48, вулиця Тернопільська, 17;

школа №120, вулиця Катерининська, 8;

школа №34, вулиця Локомотивна, 2;

школа №115, вулиця Врубеля, 53;

школа № 127, вулиця Семінарівська, 63 А;

школа №153, вулиця Академіка Богомольця, 15;

школа №162, вулиця Пермська, 13;

школа №108, вулиця Холодногірська, 67;

гімназія №13, вулиця Благовіщенська, 36;

школа №87, вулиця Башкирська, 2;

гімназія №152, вулиця Волонтерська, 57;

школа №58, проспект Ювілейний, 53 Б;

школа №111, вулиця Бучми, 18 Д;

гімназія №44, вулиця Бучми, 30Е;

школа №56, вулиця Світла, 9;

школа №103, проспект Тракторобудівників, 110;

школа № 64, вулиця Р. Плоходька, 5В;

школа №99, вулиця Тобольська, 26;

школа №106, вулиця Клочківська, 195 В;

школа №146, проспект Людвіга Свободи, 37Б;

школа №147, проспект Перемоги, 68 Д;

школа №150, вулиця Ахсарова, 3А;

школа № 113, вулиця Альошина, 9;

школа №163, вулиця Луї Пастера, 330;

школа №75, вулиця Шарикова, 46;

школа №157, вулиця Грицевця, 30;

школа № 78, проїзд Садовий, 7;

гімназія №46, вулиця Державінська, 4А;

школа №68, вулиця Зернова, 12;

школа №60, вулиця Ньютона, 131.

До слова Видають засоби індивідуального захисту виборчим комісіям Харкова: що в цих наборах

Вибори мера Харкова: коротко

У Харкові призначили позачергові вибори мера після того, як Геннадій Кернес, який 25 жовтня 2020 року втретє став головою міста, помер.

Про смерть політика через коронавірус повідомили 17 грудня 2021 року, а 24 лютого 2021 року повноваження покійного офіційно припинили.

У Раді призначили голосування за посаду харківського мера на 31 жовтня 2021 року. Свої кандидатури на волевиявлення зареєстрували 10 осіб.

Список кандидатів у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу