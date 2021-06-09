Інцидент на проспекті Гагаріна стався близько 21:50 8 червня. Про вибух правоохоронців повідомив перехожий.

Актуально Кинув після конфлікту: з'явилося відео моменту вибуху гранати в Харкові на Гагаріна

Гранату кинув 29-річний чоловік

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліція встановила, що конфлікт розпочався між 29-річним чоловіком та компанією. Під час сварки він кинув у своїх опонентів гранату. Від вибуху постраждали 5 осіб – віком від 16 до 33 років.

Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі

Експерти зібрали на місці події речові докази. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтями про замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

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За такий варіант вирішення суперечки чоловіку загрожує обмеження волі терміном від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення. Найближчим часом суду обиратиме затриманому запобіжний захід.

Конфлікт спалахнув ввечері 8 червня / Фото Нацполіції

Речові докази передали на експертизу / Фото Нацполіції