У Харкові відбулась перестрілка між ЗСУ та диверсійною групою: є жертви
Джерело:Суспільне
28 лютого поблизу проспект Науки відбулась перестрілка між Збройними Силами ЗСУ та диверсійною групою.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
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Перестрілка у Харкові: останні дані
За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу перехрестя вулиці Деревянка та проспекті Науки міст Харкова відбувся бій між ЗСУ та диверсійною групою з Росії.
У результаті обстрілів з боку військових Росії, загинула жінка.
7-річного та 4-річного хлопчиків доставлено до лікарні з кульовими пораненнями тіла.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Розслідування проводять слідчі Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області.
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