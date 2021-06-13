Його відкрили лише 13 червня. Медикам довелося почати щеплення на 2 годині раніше через чергу.

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Робота центру

У середині центру працюють 4 бригади. За планом, кожна за день може вакцинувати 100 людей. На одного пацієнта йде від 40 хвилин. Колють тут, як і у всіх інших центрах вакцинації, китайський CoronaVac.

Тим часом назовні черга на вакцинацію "кипить". Точніше, 3 черги в одній:

до центру прийшли ті, хто записався в "Дію", і їх викликали на щеплення;

ті, хто записався, але їм не дзвонили;

просто охочі імунізуватися.

Не обійшлося й без конфліктів. Люди не могли поділити чергу та постійно сварилися. Перепало також і організаторам.

"Я, чесно кажучи, взагалі не розумію цієї організації. Дуже жахлива. Когось записують із роботи. Хтось приходить за власним бажанням. Ніхто при цьому нічого не знає", – поділився Юрій Мараєв, який прийшов вакцинуватись.

Першими зі списку "Дії" до центру викликали 300 людей. Решту заводять із "живої" черги.



Центр вакцинації у Харкові / Фото "Суспільного"

У департаменті охорони здоров'я ХОДА планують відкрити ще кілька центрів масової вакцинації, але скільки й чи буде серед них щось на зразок стадіону чи виставкового центру – не повідомляють. Тим часом чинний працюватиме у вихідні. І всім зареєстрованим подзвонять і повідомлять, коли й куди прийти на процедуру.

Зверніть увагу! В Україні на вихідних 12 – 13 червня працюватиме 51 центр вакцинації проти коронавірусу. Пункти відкрили у 15 областях та в Києві.

Як харків'яни відреагували на роботу центру: дивіться відео