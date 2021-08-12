Візьме участь у параді до Дня Незалежності: у Харкові виготовили новий танк "Оплот"

Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" виготовило новий танк "Оплот-2М" на замовлення компанії "Укрспецекспорт". Вперше його можна буде побачити під час параду до Дня Незалежності, 24 серпня.

Наразі бойова машина перебуває ще в Харкові. Згодом її буде відправлено до Києва для участі у святковому заході.

Зверніть увагу Міноборони показало репетицію параду до Дня Незалежності: фото і відео

"Завод імені Малишева" виготовив новий "Оплот-2М"

Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" входить до складу Укроборонпрому. Відомо, що новий танк "Оплот-2М" демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам як вітчизняним, так й іноземним.

Нову розробку вперше публічно продемонструють на військовому параді з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності України.



Новий танк "Оплот-2М" / Фото пресслужби ДП "Заводу імені В.О. Малишева"

Генеральний директор ДП "Завод імені В.О. Малишева" Василь Кус відзначив, що участь нового "Оплоту" в такому заході – це велика гордість для колективу, який працював на реалізацію поставленого завдання. "Ми пишаємося нашими працівниками, любимо Україну та готові до виконання нових замовлень", – наголосив він.

Як повідомляє онлайн-видання "Мілітарний", підприємство на початку серпня лише закінчувало збирати новий танк. Тоді ж працівники заводу запевняли, що встигнуть його презентувати до 10 серпня.



"Оплот-2М" візьме участь у параді до Дня Незалежності / Фото пресслужби ДП "Заводу імені В.О. Малишева"

Парад до Дня Незалежності в Києві: останні новини