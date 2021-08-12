Візьме участь у параді до Дня Незалежності: у Харкові виготовили новий танк "Оплот"
Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" виготовило новий танк "Оплот-2М" на замовлення компанії "Укрспецекспорт". Вперше його можна буде побачити під час параду до Дня Незалежності, 24 серпня.
Наразі бойова машина перебуває ще в Харкові. Згодом її буде відправлено до Києва для участі у святковому заході.
Зверніть увагу Міноборони показало репетицію параду до Дня Незалежності: фото і відео
"Завод імені Малишева" виготовив новий "Оплот-2М"
Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева" входить до складу Укроборонпрому. Відомо, що новий танк "Оплот-2М" демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам як вітчизняним, так й іноземним.
Нову розробку вперше публічно продемонструють на військовому параді з нагоди святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Новий танк "Оплот-2М" / Фото пресслужби ДП "Заводу імені В.О. Малишева"
Генеральний директор ДП "Завод імені В.О. Малишева" Василь Кус відзначив, що участь нового "Оплоту" в такому заході – це велика гордість для колективу, який працював на реалізацію поставленого завдання. "Ми пишаємося нашими працівниками, любимо Україну та готові до виконання нових замовлень", – наголосив він.
Як повідомляє онлайн-видання "Мілітарний", підприємство на початку серпня лише закінчувало збирати новий танк. Тоді ж працівники заводу запевняли, що встигнуть його презентувати до 10 серпня.
"Оплот-2М" візьме участь у параді до Дня Незалежності / Фото пресслужби ДП "Заводу імені В.О. Малишева"
Парад до Дня Незалежності в Києві: останні новини
- У Києві 24 серпня відбудеться військовий парад Збройних сил України з нагоди 30-річчя Незалежності. Також над столицею пролетить авіація у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.
- Урочисте святкування продовжиться і на Дніпрі. Там заплановано проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
- Загалом у парадах до Дня Незалежності візьмуть участь понад 5 тисяч українських військовослужбовців, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки ЗСУ.