До того, правоохоронці з’ясували, що ця мережа аптек не мала ліцензії для реалізації наркотичних препаратів. У прокуратурі продовжують розслідування.
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Що відомо про мережу аптек
Товариством з обмеженою відповідальністю керував 47-річний харків'янин. До мережі входило 6 аптек в Харкові. Вони були розташовані на проспекті Олександрівському, Московському, Науки, Гагаріна, та вулицях Військовій та Полтавський Шлях.
Кількість вилучених препаратів / Фото Нацполіція
Про незаконний продаж комбінованих та наркотичних лікарських засобів повідомили громадяни. Вони засвідчували, що провізори продавали ці медикаменти людям, які ймовірно мали наркотичну залежність.
Наркотичні лікарські засоби та прекурсори / Фото Харківська обласна прокуратура
Коли про це стало відомо
Ще у березні відкрили кримінальну справу, а 2 червня працівники провели обшуки в апатичній мережі. У ході обшуків було виявлено лікарські засоби в ампулах та понад 9 тисяч блістерів з таблетками. Ціна цих медикаментів перевищує 2 мільйони гривень.
Правоохоронці перераховують загальну кількість препаратів / Фото Нацполіція
Також правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, грошові кошти та осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати. Усі речові докази доправили на експертизу.
Загальна картина вилучених препаратів / фото Харківська обласна прокуратура
Яка відповідальність за продаж наркотиків
- Наразі триває розслідування.
- У поліції та прокуратурі з'ясовують канали надходження, споживачів та учасників цієї схеми.
- Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Підсумок обшуків в мережі аптек в Харкові /Фото Харківська обласна прокуратура
- Фігурантам справи загрожує до 3 років позбавлення волі та з позбавленням права обіймати певні посади на такий самий термін.
- Після того, як слідчі отримають результати експертиз, вони ймовірно оголосять усім причетним про підозру.
Як відбувались обшуки в аптеці: відео