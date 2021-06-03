У Харкові викрили мережу аптек, де продавали наркотичні препарати без рецепта: фото, відео

У 6 аптеках однієї мережі в Харкові фармацевти продавали наркотичні препарати та прекурсори без рецепта. Правоохоронці вилучили їх. Орієнтовна вартість товару складає близько 2 мільйонів гривень на "чорному ринку".

До того, правоохоронці з’ясували, що ця мережа аптек не мала ліцензії для реалізації наркотичних препаратів. У прокуратурі продовжують розслідування.

До теми Продавала вилучений кокаїн: поліцейську з Одеси затримала СБУ

Що відомо про мережу аптек

Товариством з обмеженою відповідальністю керував 47-річний харків'янин. До мережі входило 6 аптек в Харкові. Вони були розташовані на проспекті Олександрівському, Московському, Науки, Гагаріна, та вулицях Військовій та Полтавський Шлях.



Кількість вилучених препаратів / Фото Нацполіція

Про незаконний продаж комбінованих та наркотичних лікарських засобів повідомили громадяни. Вони засвідчували, що провізори продавали ці медикаменти людям, які ймовірно мали наркотичну залежність.



Наркотичні лікарські засоби та прекурсори / Фото Харківська обласна прокуратура

Коли про це стало відомо

Ще у березні відкрили кримінальну справу, а 2 червня працівники провели обшуки в апатичній мережі. У ході обшуків було виявлено лікарські засоби в ампулах та понад 9 тисяч блістерів з таблетками. Ціна цих медикаментів перевищує 2 мільйони гривень.



Правоохоронці перераховують загальну кількість препаратів / Фото Нацполіція

Також правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, грошові кошти та осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати. Усі речові докази доправили на експертизу.



Загальна картина вилучених препаратів / фото Харківська обласна прокуратура

Яка відповідальність за продаж наркотиків

Наразі триває розслідування.

У поліції та прокуратурі з'ясовують канали надходження, споживачів та учасників цієї схеми.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.



Підсумок обшуків в мережі аптек в Харкові /Фото Харківська обласна прокуратура

Фігурантам справи загрожує до 3 років позбавлення волі та з позбавленням права обіймати певні посади на такий самий термін.

Після того, як слідчі отримають результати експертиз, вони ймовірно оголосять усім причетним про підозру.

Як відбувались обшуки в аптеці: відео