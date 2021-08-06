Обікрали на десятки мільйонів: у Харкові викрили масштабне шахрайство

З банківського рахунку співвласниці сільськогосподарського підприємства у Харкові зняли 36 мільйонів гривень. Жінка дізналася про це з смс-сповіщення, яке прийшло на її телефон.

Згодом правоохоронці почали шукати зловмисників. Ними виявились особи, які у 2019 році намагалися заволодіти майном цього підприємства.

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Чому банк переказав кошти

Жінка, яку ошукали одразу звернулася до відділення банку, щоб дізнатися, куди ділися кошти. Їй там сказали, що гроші списані в рамках виконавчого провадження.

Також у банку додали, що гроші списали на підставі постанови, яку надіслав приватний виконавець. Згодом встановили, що йому невідомий чоловік надав підроблений виконавчий напис.

Зробили фейкове провадження

Цей документ засвідчив Київський нотаріус, який у той момент був оголошений у розшук. У написі мовилося, що у 2019 році підприємиця нібито уклала з цим громадянином договір позики на 36 мільйонів гривень.

Проте цікавим моментом є те, що в цей момент жінка була на території Німеччини. Тому вона фізично не могла нічого підписати в Києві. Це, ймовірно, свідчить про фальсифікацію.



Затриманий за шахрайство у Харкові / Фото Нацполіції

Раніше був судимий

3 мільйони пішли на рахунок виконавця провадження, який писав. Решта 33 – на рахунок зловмисника. 5 серпня він прийшов до одного з відділень банку в Києві, щоб зняти ці кошти. Туди одразу прибули правоохоронці, які його затримали. Згодом затримали і його спільника.

Виявилося, що цей "позикодавець" у 2014 році отримав умовно-дострокове звільнення з в'язниці. Він тоді відбував покарання за статтею про умисне вбивство. Також його у 2020 році засудили за незаконний обіг наркотичних засобів.



Чоловік, який, ймовірно, ошукав жительку Харкова / Фото Нацполіції

Що загрожує за такий злочин

Наразі правоохоронці планують оголосити затриманим про підозру за статтею про шахрайство. Якщо їх вину доведуть, чоловікам загрожує від 5 до 12 років в'язниці.