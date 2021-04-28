В Харкові вночі палала 5-поверхівка: постраждав власник згорілої квартири
У Слобідському районі Харкова пізно ввечері 27 квітня загорілась квартира в багатоповерхівці. Вогонь загасили, 5 жителів евакуювали.
Джерело:ДСНС
Власник квартири, де сталася пожежа, отримав опіки верхніх кінцівок. Проте від госпіталізації відмовився.
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Що відомо про пожежу
- На гарячу лінію до надзвичайників виклик поступив о 22:42.
- Мешканці будинку на вулиці Ньютон, 139 повідомили про загоряння квартири на 2 поверсі.
Наслідки пожежі у квартирі у Харкові / Фото ДСНС
- Вогнеборці встановили, що у квартирі горять домашні речі на площі близько 4 квадратних метрів.
- Квартира залита водою. Напевно, квартира на нижньому поверсі теж постраждала через це.
Як згоріла квартира у Харкові / Фото ДСНС
- Працівники ДСНС евакуювали 6 жителів. Серед них й 52-річний власник квартири, де сталася пожежа.
- Ймовірний винуватець пожежі попри опіки від госпіталізації відмовився.
У Харкові у квартирі горіли речі домашнього вжитку / Фото ДСНС
- Очевидці події повідомляли, що він був п'яний.
- За їхніми словами, після того, як рятувальники загасили пожежу, він вийшов у двір та ліг на лавку.
Квартира після пожежі: відео
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