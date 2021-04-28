В Харкові вночі палала 5-поверхівка: постраждав власник згорілої квартири

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У Слобідському районі Харкова пізно ввечері 27 квітня загорілась квартира в багатоповерхівці. Вогонь загасили, 5 жителів евакуювали.

Джерело:

ДСНС

Власник квартири, де сталася пожежа, отримав опіки верхніх кінцівок. Проте від госпіталізації відмовився.

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Що відомо про пожежу

  • На гарячу лінію до надзвичайників виклик поступив о 22:42.
  • Мешканці будинку на вулиці Ньютон, 139 повідомили про загоряння квартири на 2 поверсі.


Наслідки пожежі у квартирі у Харкові / Фото ДСНС

  • Вогнеборці встановили, що у квартирі горять домашні речі на площі близько 4 квадратних метрів.
  • Квартира залита водою. Напевно, квартира на нижньому поверсі теж постраждала через це.


Як згоріла квартира у Харкові / Фото ДСНС

  • Працівники ДСНС евакуювали 6 жителів. Серед них й 52-річний власник квартири, де сталася пожежа.
  • Ймовірний винуватець пожежі попри опіки від госпіталізації відмовився.


У Харкові у квартирі горіли речі домашнього вжитку / Фото ДСНС

  • Очевидці події повідомляли, що він був п'яний.
  • За їхніми словами, після того, як рятувальники загасили пожежу, він вийшов у двір та ліг на лавку.

Квартира після пожежі: відео

 