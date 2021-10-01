Peugeot в'їхав у карету швидкої 30 вересня на Пушкінській. Проти водія поліцейські склали протокол. Правоохоронці ще не надали офіційної інформації.
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Деталі ДТП
За попередніми даними, водій Peugeot порушив правила дорожнього руху і влетів в авто швидкої медичної допомоги Citroen. В результаті зіткнення ніхто не постраждав.
Щодо водія Peugeot патрульні склали адміністративний протокол за статтею "порушення правил дорожнього руху". Матеріали справи передадуть до суду. Тривають слідчі дії, щоб встановити причину й деталі зіткнення.
Аварії за участю швидкої
- 28 вересня в Києві легковик Hyundai влетів в авто швидкої. У результаті аварії ніхто не постраждав. Проте внаслідок зіткнення на дорозі утворився великий затор.
- У Житомирі 11 вересня в ДТП потрапила швидка та легковик. Внаслідок зіткнення загинула людина, яку везли до лікарні.
- 25 серпня в Одесі перекинулася швидка допомога. Це сталося після аварії з позашляховиком Mitsubishi. На щастя, ніхто не постраждав.