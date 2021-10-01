Peugeot в'їхав у карету швидкої 30 вересня на Пушкінській. Проти водія поліцейські склали протокол. Правоохоронці ще не надали офіційної інформації.

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Деталі ДТП

За попередніми даними, водій Peugeot порушив правила дорожнього руху і влетів в авто швидкої медичної допомоги Citroen. В результаті зіткнення ніхто не постраждав.

Щодо водія Peugeot патрульні склали адміністративний протокол за статтею "порушення правил дорожнього руху". Матеріали справи передадуть до суду. Тривають слідчі дії, щоб встановити причину й деталі зіткнення.

Аварії за участю швидкої