Аварія сталася в районі Нових Будинків 28 вересня. На місце прибули поліцейські, які скали адміністративний протокол. Офіційно інцидент ще не прокоментували.

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Деталі ДТП

Водій Hyundai не впорався з керуванням і вилетів з траси. Після цього автомобіль заїхав в яму, яка була загороджена щитом комунального підприємства "Харківводоканал".

В результаті події жертв і постраждалих немає. Правоохоронці склали на водія протокол за статтею порушення ПДР. Матеріали справи згодом передадуть до суду.

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