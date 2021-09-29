У Харкові водій легковика влетів у яму, яку залишили комунальники
Джерело:Newsroom
На бульварі Жасміновому в Харкові водій Hyundai не впорався з керуванням. Як наслідок, легковик вилетів з траси й заїхав у яму, яку загородили комунальники. Чоловік не постраждав.
Аварія сталася в районі Нових Будинків 28 вересня. На місце прибули поліцейські, які скали адміністративний протокол. Офіційно інцидент ще не прокоментували.
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Деталі ДТП
Водій Hyundai не впорався з керуванням і вилетів з траси. Після цього автомобіль заїхав в яму, яка була загороджена щитом комунального підприємства "Харківводоканал".
В результаті події жертв і постраждалих немає. Правоохоронці склали на водія протокол за статтею порушення ПДР. Матеріали справи згодом передадуть до суду.
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