В Харкові помер водій швидкої допомоги Сергій Очередько. Причиною став коронавірус. Останні дні свого життя він провів в реанімації.

За тиждень до трагедії волонтери збирали гроші на лікування чоловіка. Необхідні 50 тисяч гривень з'явились вже за добу. До теми Хворіла на COVID-19: в Одесі померла сценаристка "Городка" Ірина Полторак Що відомо про загиблого Сергій Очередько працював водієм карети швидкої 22 роки.

Гроші для його лікування збирали усім містом.

Благодійні внески у 10 гривень та 11 тисяч були однаково вагомі.

На жаль, вони не змогли врятувати чоловіка.

Життя Сергія перервалося на 61 році через ускладнення від коронавірусу.

Колеги цінували та поважали його.

Вони висловлюють співчуття родині померлого.