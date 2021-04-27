Водій швидкої в Харкові помер від COVID-19: гроші на лікування чоловіку збирали всім містом
В Харкові помер водій швидкої допомоги Сергій Очередько. Причиною став коронавірус. Останні дні свого життя він провів в реанімації.
За тиждень до трагедії волонтери збирали гроші на лікування чоловіка. Необхідні 50 тисяч гривень з'явились вже за добу.
До теми Хворіла на COVID-19: в Одесі померла сценаристка "Городка" Ірина Полторак
Що відомо про загиблого
- Сергій Очередько працював водієм карети швидкої 22 роки.
- Гроші для його лікування збирали усім містом.
- Благодійні внески у 10 гривень та 11 тисяч були однаково вагомі.
- На жаль, вони не змогли врятувати чоловіка.
- Життя Сергія перервалося на 61 році через ускладнення від коронавірусу.
- Колеги цінували та поважали його.
- Вони висловлюють співчуття родині померлого.
Поділитися новиною