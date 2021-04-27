Водій швидкої в Харкові помер від COVID-19: гроші на лікування чоловіку збирали всім містом

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В Харкові помер водій швидкої допомоги Сергій Очередько. Причиною став коронавірус. Останні дні свого життя він провів в реанімації.

Джерело:

фейсбук харківськього центру екстреної медичної допомоги

За тиждень до трагедії волонтери збирали гроші на лікування чоловіка. Необхідні 50 тисяч гривень з'явились вже за добу.

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Що відомо про загиблого

  • Сергій Очередько працював водієм карети швидкої 22 роки.
  • Гроші для його лікування збирали усім містом.
  • Благодійні внески у 10 гривень та 11 тисяч були однаково вагомі.
  • На жаль, вони не змогли врятувати чоловіка.
  • Життя Сергія перервалося на 61 році через ускладнення від коронавірусу.
  • Колеги цінували та поважали його.
  • Вони висловлюють співчуття родині померлого.

 