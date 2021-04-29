На проспекті перемоги у Харкові легковик "ВАЗ-2107" 28 квітня в’їхав у світлофор. Його водій загинув і транспорт став некерованим. У мережі опублікували відео цієї трагедії.

Це трапилося приблизно о 18:45. Загиблому водію було 64 роки. Актуально Під Харковом зіштовхнулись два легковики: в ДТП постраждало 7 людей – фото

Автомобіль "ВАЗ", який в'їхав у світлофор / Фото телеграм-каналу "Труха" Більше про інцидент Автомобіль входив у поворот, а потім різко з'їхав з дороги.

Згодом він перетнув дві смуги трамвайної колії.

Там легковик вже врізався у стовп світлофора біля трамвайної зупинки.

Внаслідок чого помер чоловік – невідомо.

У телеграм-каналі "Труха" повідомляють, що він у цей день зранку скаржився родичам на погане самопочуття. Момент аварії на проспекті Перемоги: відео телеграм-каналу "Труха" Зверніть увагу! На набережній Перемоги в Дніпрі ввечері 27 квітня чоловіка збив автомобіль. Згодом пішохід потрапив і під колеса тролейбуса та його забрала швидка.