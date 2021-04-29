Водій помер за кермом: у Харкові "Жигулі" в'їхали в світлофор – відео

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На проспекті перемоги у Харкові легковик "ВАЗ-2107" 28 квітня в’їхав у світлофор. Його водій загинув і транспорт став некерованим. У мережі опублікували відео цієї трагедії.

Джерело:

поліція Харківщини

Це трапилося приблизно о 18:45. Загиблому водію було 64 роки.

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Автомобіль "ВАЗ", який в'їхав у світлофор / Фото телеграм-каналу "Труха" 

Більше про інцидент

  • Автомобіль входив у поворот, а потім різко з'їхав з дороги.
  • Згодом він перетнув дві смуги трамвайної колії.
  • Там легковик вже врізався у стовп світлофора біля трамвайної зупинки.
  • Внаслідок чого помер чоловік – невідомо.
  • У телеграм-каналі "Труха" повідомляють, що він у цей день зранку скаржився родичам на погане самопочуття.

Момент аварії на проспекті Перемоги: відео телеграм-каналу "Труха"

Зверніть увагу! На набережній Перемоги в Дніпрі ввечері 27 квітня чоловіка збив автомобіль. Згодом пішохід потрапив і під колеса тролейбуса та його забрала швидка. 