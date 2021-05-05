У Харкові Lexus протаранив авто копів та Mazda: двом водіям повідомили про підозру

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У Харкові сталася масштабна ДТП березні 2020 року за участі патрульної машини Mitsubishi та Lexus. Учасники аварії порушили правила дорожнього руху. Їм обом повідомили про підозру.

Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Керманичам може загрожувати штраф, кілька місяців виправних робіт або навіть арешт на строк до 6 місяців. Далі рішення прийматиме суд.

Передісторія У Харкові Lexus протаранив авто копів та Mazda: фото, відео

Що відомо про порушників

  • На перехресті проспекту Науки та вулиці Бакуліна зіштовхнулись 3 автомобілі.
  • Усі водії перевищили швидкість, тому сталася масштабна аварія.


Понівечені авто в Харкові / Фото Харківської обласної прокуратури

  • Екіпаж поліцейських здійснював патрулювання на службовому авто Mitsubishi Outlander.
  • Побачивши порушників, що рухались з перевищенням швидкості, почав їх переслідувати.
  • Водій службової машини не врахував дорожньої ситуації та виконав раптовий розворот на перехресті.


Авто патрульних постраждало менше за всі інші машини / Фото Харківської обласної прокуратури 

  • По іншій дорозі на перехресті рухалось авто Lexus IS 250 зі швидкістю близько 120 кілометрів на годину.
  • Через це два авто зіштовхнулись, а потім автомобіль патрульних протаранив припарковану машину Mazda.


Розбите авто / Фото Харківської обласної прокуратури

  • Водій Lexus отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
  • Таким чином, обидва водії порушили правила дорожнього руху, чим спричинили ДТП.
  • Патрульному поліцейському повідомили про підозру 28 квітня, а водію Lexus – 5 травня.