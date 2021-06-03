Як пише видання, фігурантом у цій справі виступає власник групи компаній "Техно", що працюють під брендом "Венеція", Сергій Кучко.

Приводом для порушення кримінальної справи і проведення обшуків послужило те, що один з клієнтів елітного меблевого салону "Венеція" оплатив меблі вартістю кілька десятків тисяч євро, однак меблі йому поставлені ​​не були, як не була повернута і сплачена сума.

Раніше, за даними "Депо", Сергій Кучко вже був фігурантом схожої справи. Компанії "Тачберг", "Карго Тренд" і "Техно Канстракшен", які також пов'язані з Кучком, нібито після укладання контрактів на поставку товарів і отримання передоплати товар не поставили. Також не була повернута і передоплата.

За даним фактом Слобідський відділ поліції ГУ ПП у Харківській області почав кримінальне провадження 12020220000001084 від 3 вересня 2020 року ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство).