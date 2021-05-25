Деталі пожежі у Харкові
На місці події працюють рятувальники. Наразі причина пожежі невідома.
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Очевидці розповіли, що пожежа спалахнула буцімто через увімкнену плиту. П'яний чоловік нібито смажив ковбаски, забув про них і заснув. Двері квартири вибив сусід.
За непідтвердженою інформацією, власника квартири вивели рятувальники.
На відео з соцмереж видно, що вогонь вже перекинувся на 4 поверх. Водночас місцева мешканка знімає відео з квартири палаючого будинку. Тому невідомо, чи евакуювали з багатоповерхівки людей.
Дим з квартири піднявся високо в небо. Його видно вже з інших дворів району.
У Харкові горить квартира відео:
У житловому будинку Харкова трапилася пожежа: відео