У Харкові заклеїли відомий мурал на фасаді: фото руйнування картини

У районі ХТЗ у Харкові 25 серпня почали заклеювати пінопластом один із найвідоміших муралів міста – малюнок Великої синиці. Річ у тім, що мешканці дому вирішили зробити утеплення.

Мовиться про фасад будинку на Олександрівському проспекті, 69А. Про це в мережі повідомили очевидці цих робіт.

Теж про стінопис "Кому дзвонити коли вбиває поліція": у Києві всьоме відновили напис на набережній



Робочі роблять утеплення фасаду з муралом / Фото телеграму "Харьков Live"

Можуть закрити не весь фасад

На фото видно, що теплоізоляцію фасаду почали робити знизу. На момент, коли фотографували, вже були готові 3 ряди плит пінопласту. Чи планують заклеїти так весь малюнок – невідомо.

"МуХа" повідомляє, що цей малюнок з'явився тут у 2016 році. Його зробили в рамках проєкту, який організували харківські художники. Цикл картин на фасадах будинків назвали "Птахи". Автором стінопису є художник творчої групи Kailas-V Андрій Пальваль.

Попри те, що ця може викликати обурення в мережі, мешканці будинку не порушують жоден закон. Тому якось захистити мурал – неможливо.