Про це свідчить оголошення про здачу в оренду приміщення закладу. Його розмістили в інтернеті 17 жовтня.
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За скільки здають приміщення
В оголошенні на Оlx вказано, що це приміщення на 1 поверсі має площу 650 квадратних метрів. Також назвали кілька його переваг:
- зручне для зонування,
- велика вітрина,
- є рампа для розвантаження товару,
- великі потужності з електроенергії та води.
Вказана ціна за один квадратний метр – 13 тисяч євро. Проте написали, що можливий торг.
Що відомо про цей закладMcDonald's за адресою площа Павловська, 6 (тоді ще Рози Люксембург) відкрився у 1997 році. Цей це був перший заклад мережі у місті та третій в Україні.
Newsroom пише, що закрити заклад керівництво мережі ресторанів швидкого харчування.
Ми будемо працювати до середини грудня. Інші ресторани нашої мережі в Харкові продовжать роботу,
– розповіли журналістам у закладі.
McDonald's на Павловській площі у Харкові / Фото з Olx
Окрім площі Павловської, у Харкові працюють 8 інших McDonald's:
- на вулиці Полтавський Шлях, 58/1;
- по вулиці Героїв Праці, 7;
- по вулиці Пушкінській, 37;
- на проспекті Науки, 9-Б;
- по вулиці Суздальські лави, 9;
- по проспекту Московському, 199;
- по вулиці Сумській, 10
- по вулиці Сумській, 39