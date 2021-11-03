Закриють найстаріший McDonald's Харкова: був одним із перших в Україні

3 листопада 2021 , 18:06
Читать новость на русском

Джерело:

Kharkiv today

У Харкові невдовзі мають закрити найстаріший у місті заклад McDonald's. Він розташований на площі Павловська.

Про це свідчить оголошення про здачу в оренду приміщення закладу. Його розмістили в інтернеті 17 жовтня.

Зауважте Перший український ресторан McDonald's знову відкрився після оновлення

За скільки здають приміщення

В оголошенні на Оlx вказано, що це приміщення на 1 поверсі має площу 650 квадратних метрів. Також назвали кілька його переваг:

  • зручне для зонування,
  • велика вітрина,
  • є рампа для розвантаження товару,
  • великі потужності з електроенергії та води.

Вказана ціна за один квадратний метр – 13 тисяч євро. Проте написали, що можливий торг.

Що відомо про цей заклад

McDonald's за адресою площа Павловська, 6 (тоді ще Рози Люксембург) відкрився у 1997 році. Цей це був перший заклад мережі у місті та третій в Україні.

Newsroom пише, що закрити заклад керівництво мережі ресторанів швидкого харчування.

Ми будемо працювати до середини грудня. Інші ресторани нашої мережі в Харкові продовжать роботу,
– розповіли журналістам у закладі.

McDonald's на Павловській площі у Харкові / Фото з Olx

Окрім площі Павловської, у Харкові працюють 8 інших McDonald's:

  • на вулиці Полтавський Шлях, 58/1;
  • по вулиці Героїв Праці, 7;
  • по вулиці Пушкінській, 37;
  • на проспекті Науки, 9-Б;
  • по вулиці Суздальські лави, 9;
  • по проспекту Московському, 199;
  • по вулиці Сумській, 10
  • по вулиці Сумській, 39
Автор: Олександр Марчак