У Харкові "замінували" 4 великі торгові центри: шукають вибухівку

У чотирьох ТРЦ у Харкові правоохоронці і вибухотехніки шукають вибухівку. Листа про мінування електронною поштою надіслав анонім.

У поліції розповіли, що "попередження" отримали ввечері 16 жовтня. Відтак почався огляд приміщень торгово-розважальних центрів і прилеглої території.

Жахливо У Харкові собаки загризли літню жінку: пенсіонерка не вижила

"Мінування" 4 ТРЦ у Харкові

Шукати вибухонебезпечні предмети правоохоронці почали ще пізно ввечері 16 жовтня. Згодом пошукову операцію продовжили наступного дня.

Як повідомила "Суспільному" речниця поліції Харківщини Анна Третьякова, на ранок 17 жовтня правоохоронці перевірили два з чотирьох ТРЦ.

Скільки людей евакуювали та чи знайшли вибухівку у поліції не розповіли. Усі подробиці пообіцяли надати згодом.

Фейкові замінування: останні випадки

В Україні поліції і рятувальникам регулярно повідомляють про замінування. Втім, часто ці повідомлення є неправдивими.

Наприклад, у тому ж Харкові 9 жовтня аноніми повідомили про замінування 7 медзакладів. У більшості з них лікують хворих на коронавірус.

15 жовтня житель Хмельницької області погрожував підірвати Головний залізничний вокзал у Львові. Правоохоронцям довелося евакуювати близько 200 людей.

13 жовтня анонім повідомив про мінування головного офісу "Укрексімбанку", у якому нещодавно стався скандал із екскерівником фінустанови Євгеном Мецгером і журналістами "Схем". Увесь персонал і відвідувачів довелося евакуювати. Вибухівки зрештою не знайшли.