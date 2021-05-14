Влаштовували крадіжки з елітних авто: у Харкові затримали 2 чоловіків – фото

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У Харкові поліцейські затримали 2 чоловіків, які влаштовували крадіжки з елітних авто. 12 травня їхньою "здобиччю" стала сумка з Mercedes.

Джерело:

Нацполіція

Власник авто звернувся до поліції. Правоохоронці знайшли порушників по гарячих слідах.

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Що відомо про інцидент

  • Машина Mercedes була припаркована на вулиці Сумській біля площі Свободи в центрі Харкова.
  • На задньому сидінні стояла сумка, у якій було 500 доларів та 1,5 тисячі гривень.


Авто, з якого викрали сумку з грошима / Фото Нацполіції

  • 56-річний власник елітної автівки звернувся до правоохоронців 12 травня через крадіжку сумки. 
  • Поліцейські встановили, що крадії відімкнули авто за допомогою сканера. Вони знайшли злодіїв по гарячих слідах.
  • Зловмисниками виявилися 35-річний харків’янин та 31-річний житель Сумської області.
  • Під час обшуку у них виявили та вилучили речові докази, а також їхнє авто, сканери для відмикання авто та мобільні телефони. 


Відмички для дверей / Фото Харківська обласна прокуратура

Яка відповідальність за цей злочин

  • У поліції відкрили кримінальну справу щодо крадіжки, поєднаної з проникненням в автомобіль.
  • Наразі цією справою опікується Шевченківська окружна прокуратура.


Речові докази у правопорушенні / Фото Харківська обласна прокуратура

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  • Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
  • Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
  • Додатково слідчі перевіряють причетність чоловіків до аналогічних злочинів.


Цікаві знахідки у крадіїв / Фото Харківська обласна прокуратура