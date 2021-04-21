Хотіли створити "картину" для ЗМІ Росії, – у Харкові затримали автобуси з "тітушками" Киви

На Харківщині 21 квітня СБУ затримала автобуси з тітушками, які мали дестабілізувати ситуацію у регіоні. Відомо, що їх замовила проросійська політична сила України.

Що відомо про тітушок на Харківщині

Автобуси з тітушками затримали на в'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Це відбулося в межах масштабних антитерористичних навчань Служби безпеки України.

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Загалом затримали 60 осіб. Вони є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області.

Їх направили до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті, а також провокування громадського невдоволення та масових протиправних дій під час проведення чергової сесії Харківської міської ради,

– розповіли у СБУ.

Там додали, що такі акції тітушок мали дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну для Росії "картинку". Так, Москва обґрунтувала б свої можливі акти агресії проти Києва.

Тітушки нібито активісти ОПЗЖ

За даними місцевих телеграм-каналів, 3 автобуси затримали на Дніпропетровській трасі біля Ізюма та у Валках. Тітушками буцімто були активісти силового крила "Опозиційної платформи – За життя" – організації "Патріоти За життя".

21 квітня у Харків прибув проросійських політик та член ОПЗЖ Юрій Бойко. Саме з його приїздом пов'язують тітушок.