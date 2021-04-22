Вбивали наркоманів і стареньких: на Харкіщині затримали банду "чорних ріелторів" – відео

У Харківській області 22 квітня затримали засновників жорстокого злочинного угруповання, а також кількох їхніх спільників. Вони за допомогою фальшивих довіреностей забирали житло, а потім вбивали ошуканих харків'ян. В якості жертв обирали наркоманів і літніх людей.

Банда працювала з початку 2019 року. Слідчі припускають, що загалом вона вбила щонайменше кількох людей.

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Яка була схема зловмисників

Здебільшого від їх рук постраждали тільки наркозалежні та літні особи. Для кожної жертви зловмисники підбирали індивідуальний спосіб заволодіння нерухомістю.

Як повідомила поліція Харківщини, когось споювали алкогольними напоями, у когось викрадали документи на житло, а деяких навіть незаконно позбавляли волі та силоміць утримували.

На підставі підроблених документів квартири потерпілих переходили третім особам. А кошти від збуту нерухомості осідали на рахунках учасників банди. Згодом потерпілих знаходили мертвими.

Момент затримання та обшуків у потерпілих: фото поліції та прокуратури Харківщини

Викриті злочини цієї групи

Особа померла, а після її смерті оформили договір продажу житла.

Людину тривалий час споювали, а потім її тіло знайшли поблизу водойми.

Ще одного чоловіка обманом вивезли з квартири до будинку у селі, де утримували та підливали до спиртного речовини, які мали спровокувати зупинку серця. Зараз проводять судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Квартиру харків'янки продали за фальшивими документами. Жінку проти волі тримали на території дому та робили ін'єкції невідомим препаратом. Згодом побили, задушили дротом та закопали на присадибній ділянці.

Кого вже заарештували

Поліцейські провели майже 40 обшуків. Наразі затримали 36-річного харків'янина разом із його 47-річною знайомою – засновники організації. Також зараз під арештом 5 чоловіків і 2 жінок, які були їх спільниками.

Зараз триває розслідування та встановлюють інших члени банди. Слідчі з'ясували, що зловмисникам сприяв працівник харківської поліції.

При обшуках у них виявили паспорти власників квартир, документи, які посвідчують право власності на житло, гроші та зброю.

Також там була жінка похилого віку, яку члени злочинної організації вивезли до іншого приміщення для подальшого утримання та, ймовірно, вбивства.

Момент затримання підозрюваних: відео Нацполіції