Хабар на мільйон гривень: "на гарячому" викрили заступника глави Харківської облради

"На гарячому" викрили заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката. Вони отримали хабар у понад мільйон гривень.

Викриття здійснили НАБУ та САП 22 липня. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

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У Харківській облраді посадовців викрили на хабарі

НАБУ та САП викрили "на гарячому" заступника голови Харківської облради та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини неправомірної вигоди у 1 мільйон 50 тисяч гривень,

– мовиться у повідомленні.

Слідство встановило, що:

кошти вимагали від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді;

неправомірну вигоду передавали частинами;

після отримання останнього транша у 350 тисяч гривень учасників злочину викрили.

Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру. Також слідчі перевіряють інформацію про причетність до вчиненого злочину інших осіб. Наразі тривають слідчі дії.

Викрили заступника глави Харківської облради Андрія Малиша

За даними місцевих ЗМІ і телеграм-каналів, затриманим чиновником є Андрій Малиш з ОПЗЖ. У телеграмі "NABU Daily by Олег Новіков" також стверджують, що мовиться про Андрія Малиша.

Слідчі встановили, що за понад мільйон хабаря вони пообіцяли залишити особу на посаді директора комунального підприємства. Також у повідомленні мовиться, що їх затримали після отримання останньої частини коштів, – 350 тисяч гривень. Тривають слідчі дії стосовно можливої причетності інших осіб.

За моїми даними, зокрема, перевіряється голова Харківської облради Артур Товмасян,

– мовиться у повідомленні.

До речі, 22 липня місцеві ЗМІ писали, що у Харкові слідчі дії детективи НАБУ проводять обшуки у 3 депутатів обласної ради:

голови Харківської обласної ради Артура Товмасяна (обраний від партії "Слуга народу");

заступника голови обласної ради Андрія Малиша (обраний від ОПЗЖ);

секретаря бюджетної комісії Харківської облради Сергія Гладкоскока (обраний від ОПЗЖ).

Що відомо про Андрія Малиша