Довго кричав "F**k Ukraine": у Харкові затримали іноземця-неадеквата – відео 18+
Джерело:телеграм "СТО Харків"
На площі Конституції в Харкові затримали іноземця, який поводився неадекватно – несамовито кричав "F**king Ukraine". Правоохоронців викликали, бо чоловік перед цим кидався на автомобілі. Зокрема, він побив скло чужого транспорту.
Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі 8 липня. Також оприлюднили відео затримання.
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Пробив лобове скло
У підписі до відеозаписів мовиться, що чоловік кидався на автомобілі. Однак побити, ймовірно, вдалося лише 1. На відео показали Hyundai, у якого багато тріщин на лобовому склі.
Автор відео припустив, що у зловмисника щось трапилося з головою. Кричати він почав, коли приїхали поліцейські. Спершу вони повалили неадеквата на дорозі. Також у мережі припустили, що зловмисник був під наркотиками
Потім перенесли на тротуар, де, ймовірно, викликали підмогу та медиків. Затриманий не переставав кричати ні на хвилину.
Побитий іноземцем автомобіль Hyundai: телеграм "СТО Харків" (присутня ненормативна лексика 18+)Зверніть увагу! У Харкові іноземець кинувся під потяг метро. Він стрибнув на колію та, ймовірно, хотів вчинити самогубство. Однак машиніст встиг вчасно загальмувати.
Поліцейський сидить біля затриманого іноземця в Харкові: телеграм "СТО Харків" (присутня ненормативна лексика 18+)