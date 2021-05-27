26 травня чоловіка затримали. Ймовірно, причиною став новий запис з погрозами життю одного з патрульних.
До теми Пішов на х*й, – Арестович відреагував хамством на вимогу писати українською мовою
Що відомо про інцидент з блогером-хамом
Містер Хам у своїх відео для ютубу та тіктоку показував зневажливе ставлення до поліцейських.
Нецензурна лайка, хамство, образи у бік патрульних – такий спосіб спілкування з поліцейськими обрав для себе 35-літній харків'янин. Йому доведеться відповісти за неповагу до правоохоронців,
– повідомив Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Рубель.
Його дії розцінили як порушення чинного законодавства. Крім того, чоловік явно хотів самоствердитись за рахунок того, що ображав людей.
Яка відповідальність
- У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу вбивством, насильством або знищенням майна щодо працівника правоохоронного органу.
- Хама затримали спецпризначенці на вулиці Льва Ландау.
- Прецедентом було ось це відео в тіктоці Містера Хама.
Поведінка Хама: відео містить нецензурну лайку 18+
- За цією статтею харків'янину загрожує до 3 років позбавлення волі.