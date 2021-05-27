26 травня чоловіка затримали. Ймовірно, причиною став новий запис з погрозами життю одного з патрульних.

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Що відомо про інцидент з блогером-хамом

Містер Хам у своїх відео для ютубу та тіктоку показував зневажливе ставлення до поліцейських.

Нецензурна лайка, хамство, образи у бік патрульних – такий спосіб спілкування з поліцейськими обрав для себе 35-літній харків'янин. Йому доведеться відповісти за неповагу до правоохоронців,

– повідомив Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Рубель.

Його дії розцінили як порушення чинного законодавства. Крім того, чоловік явно хотів самоствердитись за рахунок того, що ображав людей.

Яка відповідальність

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу вбивством, насильством або знищенням майна щодо працівника правоохоронного органу.

Хама затримали спецпризначенці на вулиці Льва Ландау.

Прецедентом було ось це відео в тіктоці Містера Хама.

Поведінка Хама: відео містить нецензурну лайку 18+