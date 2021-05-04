У Харкові затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари

У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві хлопця та дівчини. Молоду пару знайшли вбитою на вулиці Дружби народів. У обох жертв – ножові поранення.

Про затримання повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Харківській області Андрій Рубель. Він написав у фейсбуці, що подвійне вбивство розкрито.

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Затриманому – 22 роки

У ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 22-річний знайомий загиблих. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство,

– повідомив Рубель.

Стаття передбачає покарання – до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Що відомо про вбивство пари: