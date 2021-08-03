52-річного втікача знайшли працівники відділу протидії кіберзлочинності. Згодом до його помешкання навідалися спецпризначенці.
Інший випадок Правоохоронці депортували з України російського "кримінального авторитета"
У чому його підозрюють
За даними силових структур, затриманий чоловік 30 квітня 2013 року розстріляв з пістолета людину. Це трапилося на підземній парковці в місті Ульяновськ.
Потерпілий зазнав 2 вогнепальних поранень у голову. Проте він вижив, а нападника почали розшукувати.
Правоохоронці затримують громадянина Росії / Фото Нацполіції
Що загрожує затриманому
Зловмисника 30 квітня 2021 року районний суд Ульяновська обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Після цього його оголосили в міжнародний розшук.
Після затримання українські правоохоронці депортують його до Росії. Там він постане перед судом за організацію вбивства на замовлення.
Затриманий громадянин Росії з правоохоронцями / Фото Нацполіції